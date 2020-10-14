Сами это ешьте. Эксперты озабочены качеством товаров, которые рекламируют звезды

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Исследователи из медицинского центра имени Лангона выяснили: большинство продуктов питания и напитков, рекламируемых звездами шоу-бизнеса, оказывают негативное влияние на здоровье. «Вечерка» выясняла, так ли вредны продвигаемые тов ары.

Исследование опубликовано в журнале Pediatrics. Газировка, фастфуд и сладости — одни из наиболее распространенных продовольственных товаров, рекламируемых известными деятелями шоу-бизнеса. При этом, отмечают ученые, ни один из артистов не участвовал в рекламе фруктов, овощей или цельного зерна. Лишь фисташки были удостоены внимания звезд. Почему так?

Денежное дело

— Зачем вообще привлекать для рекламы товаров звезд? А затем, что для своей аудитории они — авторитет. Можно сколько угодно смеяться над Ольгой Бузовой, но у нее есть вполне реальные миллионы поклонников, которые прислушиваются к ее мнению. И если она скажет, что вот такие чипсы — это вкусно, то многие пойдут и купят, — объясняет президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

Почему же звезды рекламируют именно вредную еду?

— Дело в заказчиках рекламы. Кто они? Крупные производители. Только у них есть деньги, чтобы привлечь к рекламе своей продукции известных людей, — говорит Березин. — Но почему у них есть деньги? А потому, что предлагают товар массового спроса, который, во-первых, относительно дешев, а во-вторых, есть практически в каждом магазине.

В итоге получается, что масса потребителей, желая питаться недорого и вкусно, формирует спрос на дешевые, но неполезные продукты. Производитель этот спрос быстро удовлетворяет. А потом еще и увеличивает с помощью «звездной» рекламы.

Травим себя

— Доходит ведь до смешного. Люди часами обсуждают в интернете вред калорийных и напичканных консервантами гамбургеров. Но когда нужно быстро и относительно дешево перекусить, они идут куда? Правильно, во всем известный ресторан быстрого питания, — продолжает Игорь Березин. — Кто их туда погнал? Звезды из рекламы? Нет, они сами пошли. То есть дело не только в кошельке, но и в наших поведенческих стереотипах.

Детское влияние

Особая статья — продукты для детей. Для рекламы часто используют персонажей мультфильмов.

— Производители цинично воздействуют на неокрепший детский мозг, — говорит кандидат социологических наук Виталий Караев. — Им важно, чтобы ребенок «загорелся» и начал выпрашивать у родителей — купи!

Чистый маркетинг

Как отмечает гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар, в любом супермаркете есть «детская» вода.

— Мы выяснили, что свыше 90 процентов этой воды ничем не отличается от той, что течет из-под крана. В общем, чистый маркетинг, — резюмирует эксперт.

Кстати, в ходе исследования эксперты проанализировали информацию о составе на этикетках рекламируемых звездами продуктов. 21 из 26 видов еды, то есть 81 процент, были признаны «питательно бедными».

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