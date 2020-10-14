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Названа дата выхода фильма о Викторе Цое
Кадр из фильма «Игла», Виктор Цой

Названа дата выхода фильма о Викторе Цое

Захар Чайченко

Кино

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, фильм о лидере группы «Кино», под названием «Цой» выйдет на экраны в России 12 ноября.

Ранее премьера фильма Алексея Учителя предполагалась на 27 августа, однако ее перенесли.

В фильме показано, как после аварии гроб с телом Виктора Цоя везли в Ленинград, а также в фильме идет повествование о судьбе второго участника аварии — водителя автобуса, под колеса которого попал «Москвич» музыканта, передает портал ren.tv.

В актерский состав вошли: Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Надежда Калеганова, Илья Дель, Игорь Верник и другие.

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Виктор Цой«Кино»Фильм
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