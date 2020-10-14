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Трамваи задерживаются на Варшавском шоссе по техническим причинам
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Трамваи задерживаются на Варшавском шоссе по техническим причинам

Кирилл Николаев

Транспорт

Трамваи №№ 3, 16, 47 задерживаются по техническим причинам на Варшавском шоссе в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Верхние Котлы. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Маршруты трамваев временно изменены. Вместо них курсируют автобусы.

Москвичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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Варшавское шоссеМоскватрамвай
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