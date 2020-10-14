Трамваи задерживаются на Варшавском шоссе по техническим причинам
Трамваи №№ 3, 16, 47 задерживаются по техническим причинам на Варшавском шоссе в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Верхние Котлы. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Маршруты трамваев временно изменены. Вместо них курсируют автобусы.
Москвичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Читайте также: Дептранс призвал столичных водителей сменить летнюю резину на зимнюю