Дептранс призвал столичных водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Столичным водителям посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Водителям напомнили, что в выходные дни температура в Москве опустится до нуля градусов. Синоптики также пообещали первый снег. При минусовой температуре летняя резина не сможет удержать машину на дороге.

— Если еще не переобулись, сейчас самое время. Чтобы потом без последствий, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 80 парковочных мест обустроят для владельцев резидентных разрешений в Москве.

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