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Президент, руководство кабмина и главы регионов войдут в состав Госсовета
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент, руководство кабмина и главы регионов войдут в состав Госсовета

Вероника Кузьминова

Общество

Президент страны, руководство кабмина и главы регионов войдут в состав Государственного совета РФ. Об этом заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Также членами Госсовета станут представители от Госдумы, Совета Федерации и Администрации президента. Председателем Госсовета является президент.

— По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица, — цитирует Клишаса РИА Новости.

Законопроект о Госсовете внесен в Госдуму. Согласно документу, президент будет назначать секретаря Госсовета из числа его членов. Также будет сформирован президиум и комиссии. Председатель и члены Госсовета будут работать на общественных началах.

— Госсовет предлагается законодательно наделить функциями по участию в разработке, согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, — заявил Клишас.

Также предусматривается участие Госсовета в разработке задач внутренней и внешней политики, а также проекта бюджета.

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