Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвича будут судить за жестокое обращение с собственной собакой
наручники / Фото: https://pixabay.com

Москвича будут судить за жестокое обращение с собственной собакой

Кирилл Николаев

Происшествия

Бутырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы, который обвиняется в жестоком обращении с животным. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 21 марта 2020 года. Мужчина находился на балконе квартиры на Дмитровском шоссе. Он решил поиздеваться над своей собакой по кличке «Джек». Мужчина взял питомца на руки и выбросил его из окна восьмого этажа. Собака умерла.

В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». Оно направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: Ребенок получил травмы при падении с качелей на юго-западе Москвы

собакаМоскваПрокуратура
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Все мнения
О проекте