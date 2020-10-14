Москвича будут судить за жестокое обращение с собственной собакой

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Бутырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы, который обвиняется в жестоком обращении с животным. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 21 марта 2020 года. Мужчина находился на балконе квартиры на Дмитровском шоссе. Он решил поиздеваться над своей собакой по кличке «Джек». Мужчина взял питомца на руки и выбросил его из окна восьмого этажа. Собака умерла.

В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». Оно направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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