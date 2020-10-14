Свыше семи тысячи человек поучаствовали во всенародной акции #ПоюМоюМоскву

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более семи тысячи человек из 37 российских регионов поучаствовали во всенародной акции #ПоюМоюМоскву. Об этом в среду, 14 октября, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

По его словам, данная акция прошла во второй раз. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что такое количество участников может быть связано с темой акции. В этом году она была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Было очень много стихотворений, очень много возможней проявиться, и самостоятельных сочинений, посвященных войне, памяти своих предков, —цитирует Швыдкого агентство городских новостей «Москва».

Лауреатами акции стали 122 человека. В прошлом году их было только 25.

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