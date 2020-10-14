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Газовая служба столицы исследует свойства применяемых в газовом хозяйстве материалов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Газовая служба столицы исследует свойства применяемых в газовом хозяйстве материалов

Алексей Хорошилов

Общество

В среду, 14 октября, «Вечерняя Москва» побывала в Московском городском центре АО «Мосгаз», где исследуют свойства применяемых в газовом хозяйстве материалов.

У столичной газовой службы есть собственная испытательная лаборатория — Московский городской центр по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО «Мосгаз». Если объяснять ее назначение максимально просто — специалисты лаборатории всевозможными способами ломают, растягивают, сжимают образцы материалов, применяемых при прокладке газораспределительной сети Москвы.

— В первую очередь мы занимаемся входным контролем всей трубной и арматурной продукции, расследуем инциденты, анализируем их причины и выдаем рекомендации по их избежанию. Вся работа направлена на повышение надежности и безопасности, — пояснил замдиректора Московского городского центра АО «Мосгаз» Алексей Барсуков.

В лабораториях на испытательных машинах проверяются свойства образцов материалов, которые предварительно изготавливают в цеху.

Алексей Барсуков отмечает, что на создание образца — маленького куска металла, который за несколько секунд разрушили на маятниковом копре (прибор для испытания на ударную вязкость, представляет собой большой молот. — «ВМ»), понадобился примерно час. Результаты испытаний помогают сделать газовую сеть еще более безопасной и эффективной.

КСТАТИ

Чтобы оценить влияние среды на коррозию стальных газопроводов, в лаборатории провели исследование — образцы стали выдерживали в спецрастворах 5 лет. На днях образцы извлекли. Теперь они пройдут структурный анализ и проверку на прочность.

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