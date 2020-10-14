Почти треть столичных железнодорожников перешли на удаленный режим работы

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

30 процентов сотрудников столичных подразделений Московской железной дороги (МЖД) перешли на удаленный режим работы, сообщили вчера в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией свыше 7795 сотрудников МЖД, не занятых в процессе перевозки грузов и пассажиров, перешли на удаленный режим работы.

В структурных подразделениях и в аппарате управления МЖД, расположенных в Москве, на удаленку переведены 30,1 процента сотрудников.

По информации пресс-службы МЖД, возможность работать из дома была предоставлена специалистам и руководителям, деятельность которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса без какого-либо влияния на производственный процесс.

В МЖД также уточнили, что в настоящий момент специалисты IT-блока продолжают работу по организации дополнительных удаленных рабочих мест и обеспечению безопасности передаваемых данных.

Напомним, обязательный перевод на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников — мера, которая направлена на сокращение передвижений жителей по Москве. Причем те, кто находится в командировке или отпуске, могут быть включены в 30 процентов сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы. А с 12 октября работодатели должны формировать сведения о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы. Сделать это можно на mos.ru. Предоставляются данные с помощью личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на сайте мэра Москвы.

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