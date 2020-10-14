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Почти треть столичных железнодорожников перешли на удаленный режим работы
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Почти треть столичных железнодорожников перешли на удаленный режим работы

Армен Мурадян

Общество

30 процентов сотрудников столичных подразделений Московской железной дороги (МЖД) перешли на удаленный режим работы, сообщили вчера в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией свыше 7795 сотрудников МЖД, не занятых в процессе перевозки грузов и пассажиров, перешли на удаленный режим работы.

В структурных подразделениях и в аппарате управления МЖД, расположенных в Москве, на удаленку переведены 30,1 процента сотрудников.

По информации пресс-службы МЖД, возможность работать из дома была предоставлена специалистам и руководителям, деятельность которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса без какого-либо влияния на производственный процесс.

В МЖД также уточнили, что в настоящий момент специалисты IT-блока продолжают работу по организации дополнительных удаленных рабочих мест и обеспечению безопасности передаваемых данных.

Напомним, обязательный перевод на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников — мера, которая направлена на сокращение передвижений жителей по Москве. Причем те, кто находится в командировке или отпуске, могут быть включены в 30 процентов сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы. А с 12 октября работодатели должны формировать сведения о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы. Сделать это можно на mos.ru. Предоставляются данные с помощью личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на сайте мэра Москвы.

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