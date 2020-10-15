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«Хороша!»: Алеся Кафельникова восхитила пользователей Сети откровенными фото
Алеся Кафельникова порадовала своих поклонников / Фото: instagram.com/kafelnikova_a/

«Хороша!»: Алеся Кафельникова восхитила пользователей Сети откровенными фото

Юлия Курганова

Звезды

Российская модель Алеся Кафельникова восхитила многочисленных подписчиков откровенными фотографиями. Соответствующий она разместила на странице в социальной сети Instagram.

В силу профессии Кафельникова периодически участвует в пикантных фотосессиях. Очередная съемка проходила в Париже. Позирует 21-летняя манекенщица в джинсовых штанах и куртке, при этом нижнее белье под последней отсутствует. Дополнением образа девушки служит яркая подвеска на шее, кольца на пальцах и темный маникюр.

В Сети Кафельникова разместила «зацензуренную» версию фото, прикрывая голую грудь стикером, а в Telegram-канале продемонстрировала оригиналы снимков.

В комментариях поклонники выразили свое восхищение привлекательностью и смелостью модели.

«Хороша!»; «Как всегда лучшая»; «Наша красавица!» — прокомментировали фото подписчики.

Публикацию оценили отметками «Мне нравится» более 14 тысяч пользователей.

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откровенные фотопользователи СетиАлеся Кафельникова
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