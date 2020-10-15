Эксперт сообщил, куда нельзя ставить включенный ноутбук

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Включенный ноутбук нельзя ставить на мягкие поверхности, такие как плед, одеяло, подушка. Они могут частично перекрывать вентиляционные отверстия, что приведет к перегреву устройства. Об этом сообщил заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин.

— Из-за перегрева устройство может отключиться или он даже может спровоцировать выход компонентов из строя. Также с мягких поверхностей в гаджет попадает пыль и прочий мусор, который забивается в вентиляционный кулер, — пояснил он.

Эксперт добавил, что не следует ставить ноутбук на кухне, потому что случайно пролитая вода может частично или полностью вывести из строя технику. При незначительном повреждении может потребоваться замена клавиатуры, а в худшем случае — жидкость может попасть на материнскую плату, и она может «коротнуть».

Аверин отметил, что в большинстве случаев ноутбук можно спасти при наличии специального оборудования, но за ремонт пользователю придется заплатить достаточно большую сумму.

Также, по словам эксперта, не стоит держать ноутбук поблизости от других электроприборов и магнитов. Это может создать магнитные помехи, которые, в свою очередь, могут привести к потере данных на жестком диске, сообщает агентство «Прайм».

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