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Киев действовал осознанно, отдавая Донбасс и Крым в 2014 году. Об этом депутат Верховной рады Илья Кива заявил по украинскому телевидению.

По словам парламентария, решение властей было связано с предвыборной ситуацией в стране.

— Когда (бывшему украинскому лидеру Петру, — прим. «ВМ») Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно, — подчеркнул Кива в эфире канала Newsone.

Законодатель выразил уверенность, что вся акция была спланирована, о чем свидетельствует заранее подготовленный вывод войск из Крыма, в котором, как утверждает депутат, «стояли элитные украинские части».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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