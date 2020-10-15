Роскачество рассказало, как правильно выбрать увлажнитель воздуха

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

С наступлением отопительного сезона бытовые увлажнители воздуха становятся актуальными. Они обеспечивают комфортную влажность и помогают бороться с негативными эффектами сухого воздуха. Специалисты Роскачества рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе увлажнителей воздуха.

Данные приборы делятся на традиционные, ультразвуковые и паровые. Первый тип функционирует по принципу «холодного» испарения. Традиционные увлажнители воздуха не потребляют большого количества электроэнергии. Также они просты в использовании. К недостаткам традиционных увлажнителей можно отнести невысокую производительность и необходимость менять фильтр, так как он часто засоряется.

Ультразвуковые увлажнители являются безопасными для детей. Также к их преимуществам можно отнести низкий уровень шума. А вот к минусам относится тот факт, что при использовании водопроводной воды возможно образование белого налета на поверхностях.

Паровые увлажнители воздуха работают за счет нагрева воды внутри прибора. У них достаточно высокая производительность, но нет встроенного гигростата. Также они не безопасны для детей из-за нагрева воды внутри устройства.

Эксперты Роскачества дали несколько советов при выборе увлажнителей воздуха. В первую очередь необходимо обратить внимание на производительность прибора, а именно, сколько воды он сможет «переработать» за час. При выборе важно знать объем помещения, где будет находиться увлажнитель. Также необходимо обратить внимание на емкость водного бака. Стоит ориентироваться на производительность испарения в 300–400 миль в час. Кроме того, важно, чтобы у устройства был встроенный гигрометр. Он определит уровень влажности в помещении. Когда она достигнет установленного значения, то увлажнитель выключится.

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