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Мировые цены на нефть выросли на сокращении запасов топлива в США
Нефть.jpg / Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть выросли на сокращении запасов топлива в США

Ростислав Зубков

Экономика

В четверг утром, 15 октября, мировые цены на нефть растут на новостях о запасах сырья в Соединенных Штатах. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 07:36 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на топливо марки Brent поднялась на 0,16 процента до 43,39 доллара за баррель. В это же время ноябрьские фьючерсы WTI подорожали на 0,22 процента до 41,14 доллара за баррель.

Игроки на рынке обратили внимание на свежие сведения Американского института нефти (API), сообщившего о сокращении запасов черного золота в США на 5,4 миллиона баррелей по итогам прошлой недели. Аналитики ожидали, что снижение составит всего 2,3 миллиона баррелей.

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