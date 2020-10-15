Мировые цены на нефть выросли на сокращении запасов топлива в США

Нефть.jpg / Фото: pixabay.com

В четверг утром, 15 октября, мировые цены на нефть растут на новостях о запасах сырья в Соединенных Штатах. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 07:36 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на топливо марки Brent поднялась на 0,16 процента до 43,39 доллара за баррель. В это же время ноябрьские фьючерсы WTI подорожали на 0,22 процента до 41,14 доллара за баррель.

Игроки на рынке обратили внимание на свежие сведения Американского института нефти (API), сообщившего о сокращении запасов черного золота в США на 5,4 миллиона баррелей по итогам прошлой недели. Аналитики ожидали, что снижение составит всего 2,3 миллиона баррелей.

Читайте также: Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти