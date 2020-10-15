Названы самые богатые предпринимательницы США по версии Forbes

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Американская певица Мадонна и барбадосская исполнительница Рианна вошли в число ста самых богатых self-made предпринимательниц США. Соответствующий рейтинг опубликовал Forbes на сайте издания в четверг, 15 октября.

Отмечается, что Рианна заняла в нем 33-е место. Звезда заработала за год 600 миллионов долларов за счет продаж косметики и белья своих марок. Ее благотворительный фонд собрал на борьбу с коронавирусом 22,5 миллиона долларов.

Мадонна оказалась на 40-м месте с доходом в 550 миллионов долларов. Селин Дион заняла 51-ю позицию с 455 миллионами, Бейонсе — 55-ю с 420 миллионами. Барбара Стрейзанд заняла 56-е место — она заработала 400 миллионов долларов.

Самой молодой в рейтинге оказалась 23-х летняя модель Кайли Дженнер, самой пожилой — 94-х летняя Элис Шварц, которая работает в сфере биотехнологий.

Первое место третий год подряд занимает Диана Хендрикс, соосновательница компании ABC Supply, занимающаяся производством и продажей кровельный материалов.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова вошла в список 100 самых богатых женщин США по версии Forbes. Спортсменка находится на 87-м месте. Она проживает в США с 1995 года. Состояние Шараповой оценивается в 200 миллионов долларов.

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