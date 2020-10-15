Восемь социальных объектов по программе реновации появятся в Измайлове

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Сиреневый бульвар Карта всех событий

​На востоке Москвы по программе реновации появятся восемь социальных объектов и новые дороги. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 15 октября.

По его словам, проект постройки утвержден по адресу Сиреневый бульвар, владение 4, район Измайлово. В этом районе будут построены школа на 1225 мест, два детских сада с бассейнами, детская поликлиника и четыре спортивных объекта.

— Это учебно-спортивный комплекс по водным видам спорта, спортивный комплекс и два универсальных зала, — сказал Сергей Левкин.

Общая площадь застройки составит 108,6 гектара.

Кроме того, в проекте предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, благоустройству и озеленению общественных зон. Реконструкцию проведут в Измайловском проезде и на Советской улице.

Глава департамента добавил, что в Измайлове переселению подлежат 59 домов, в которых проживает 8,5 тысячи граждан.

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