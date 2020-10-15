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Россиян предупредили о магнитной буре в последнюю декаду октября
Фото: pixabay.com/ru

Россиян предупредили о магнитной буре в последнюю декаду октября

Виктория Родимкина

Общество

В последней декаде октября на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета в четверг, 15 октября.

По данным Института прикладной геофизики имени Е.К. Федорова Росгидромета, магнитные бури пройдут с 20 по 29 октября.

Уточняется, что с 20 по 24 октября колебания магнитного поля будут слабо выраженными, а 25 и 26 октября прогнозируется умеренная магнитная буря.

По мнению специалистов, увеличение мощности бури до сильной маловероятно.

Институт имени Федорова — научный центр Росгидромета в области исследований в околоземном космическом пространстве, магнитосфере, ионосфере и верхней атмосфере.

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