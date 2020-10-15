«Пенсионер, который хочет покоя»: Борис Моисеев рассказал о жизни после болезни

Фото: facebook.com/bmoiseevpro

Заслуженный артист России Борис Моисеев откровенно рассказал о своей жизни на пенсии. Подробностями певец поделился из-за слухов, возникших после его болезни.

Директор исполнителя Сергей Горох подтвердил, что здоровье Моисеева такое же, как у человека, который пережил инсульт.

— Передвигается он самостоятельно, сам себя обслуживает. Периодически ему звонят друзья, телефон всегда доступен. Алла Борисовна собиралась приехать в гости, прочитав тревожные вести в Интернете — но, созвонившись с давним товарищем, поняла, что беспокоиться не о чем, пригласила его к себе в замок, — рассказал Горох.

Он также развеял слухи о финансовом положении артиста, отметив, что певец получает хорошую пенсию, а также 30 тысяч рублей надбавки за звание Заслуженного артиста.

— Плюс авторские отчисления за песни, которые до сих пор звучат и на радио, и на телевидении. У него не так много трат — в дорогих вещах нет необходимости, как и в каких-то предметах роскоши. Живет достойно, ни у кого ни разу денег не занимал, — цитирует Сергея Гороха «Стархит».

Сам певец хотел провести это лето в Юрмале, однако из-за пандемии коронавируса и закрытия границ отдых пришлось перенести. Моисеев отметил, что у него нет необходимости демонстрировать свою жизнь и удивлять поклонников.

— Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, — поделился артист.

Ранее критик Соседов рассказал про обман с тяжелой болезнью Моисеева.

Читайте также: Борис Моисеев отказался от предложенной Аллой Пугачевой финансовой помощи