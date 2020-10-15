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Промышленный экспорт Москвы вырос на треть с 2017 года
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Промышленный экспорт Москвы вырос на треть с 2017 года

Виктория Родимкина

Город

Промышленный экспорт столицы с 2017 года вырос на 33,5 процента и достиг показателя в 27,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что промышленные компании Москвы отправляют свою продукцию в 160 стран мира.

В 2017 году промышленный экспорт составлял только 20,6 миллиарда долларов.

— По итогам семи месяцев 2020 года объем промышленного экспорта столицы также вырос — на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и составил 16,4 миллиарда долларов США, — сказал Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что лидером по росту экспорта в этом году стали лекарственные препараты. Их было поставлено на сумму 110 миллионов долларов США, что на 72 процента больше аналогичного периода прошлого года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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