Светлана Лобода попала в больницу в Москве

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода обратилась в Боткинскую больницу в столице по состоянию здоровья. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Она отметила, что ей пришлось пройти обследование на МРТ из-за боли в копчике, которая возникла вследствие интенсивных нагрузок на работе.

— Боткинская больница — это больница, в которой мне было максимально комфортно. Если у вас какие-то проблемы, я рекомендую обращаться к специалистам, которые работают здесь, — рекомендовала певица.

Она уточнила, что после обследования чувствует себя хорошо.

Ранее Светлана Лобода опубликовала фотографию с младшей дочерью Тильдой. Девочка появилась на свет два года назад. Долгое время артистка скрывала лицо малышки, но в итоге решила показать ребенка.

Читайте также: «Вот это ноги!»: Лобода восхитила поклонников своей фигурой