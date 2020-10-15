Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров. Как сообщил в четверг, 15 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, уложена треть покрытия.

Асфальтобетон температурой 120–130 градусов загружают в специальный укладчик, который ровным слоем распределяет его на заранее покрытую битумной эмульсией поверхность, затем асфальт уплотняют катками.

Также специалисты монтируют отреставрированные гранитные плиты.

Параллельно на Большом Каменном мосту идут работы по обустройству тротуаров, устанавливаются 20 опор освещения.

Заммэра сообщил, что ремонт Большого Каменного моста ведется круглосуточно. Однако ночью проводятся только бесшумные работы.

— При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет, — отметил Петр Бирюков.

Ремонт обещают закончить в следующем году.

Читайте также: Жителей столицы пригласили на виртуальную прогулку по Северному речному вокзалу

ремонтМостМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Шубин
Иван Шубин

Фестивалю прессы быть

Олег Фочкин
Олег Фочкин

Назад в СССР: почему молодежь тоскует по эпохе застоя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Все мнения
О проекте