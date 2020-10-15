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Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров. Как сообщил в четверг, 15 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, уложена треть покрытия.

Асфальтобетон температурой 120–130 градусов загружают в специальный укладчик, который ровным слоем распределяет его на заранее покрытую битумной эмульсией поверхность, затем асфальт уплотняют катками.

Также специалисты монтируют отреставрированные гранитные плиты.

Параллельно на Большом Каменном мосту идут работы по обустройству тротуаров, устанавливаются 20 опор освещения.

Заммэра сообщил, что ремонт Большого Каменного моста ведется круглосуточно. Однако ночью проводятся только бесшумные работы.

— При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет, — отметил Петр Бирюков.

Ремонт обещают закончить в следующем году.

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