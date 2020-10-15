«Завораживающая красота»: подписчиков восхитило новое фото Екатерины Шпицы
Российская актриса Екатерина Шпица поделилась в своем Instagram-аккаунте воспоминаниями о юношеской поре.
— Вспоминаю... юность. Не весна, а осень была ее самым волнующим временем. Потому что школа, театр-студия и универ начинались осенью, — написала Екатерина.
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Наблюдать сегодня родной город удаётся только из окна машины. Во время быстрых, коротких перебежек между авто и помещениями втягиваю носом воздух и чувствую неповторимый запах пермской осени и вспоминаю... юность. Не весна, а осень была её самым волнующим временем. Потому что школа, театр-студия и универ начинались осенью 😊
Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)
Под публикацией подписчики отметили прекрасный внешний вид актрисы:
«Хорошенькая, обожаю на вас смотреть»; «Катя — красавица»; «Завораживающая красота»; «Красивая, как моя жена», — написали поклонники звезды восхищенные комментарии.
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