«Завораживающая красота»: подписчиков восхитило новое фото Екатерины Шпицы

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась в своем Instagram-аккаунте воспоминаниями о юношеской поре.

— Вспоминаю... юность. Не весна, а осень была ее самым волнующим временем. Потому что школа, театр-студия и универ начинались осенью, — написала Екатерина.

Под публикацией подписчики отметили прекрасный внешний вид актрисы:

«Хорошенькая, обожаю на вас смотреть»; «Катя — красавица»; «Завораживающая красота»; «Красивая, как моя жена», — написали поклонники звезды восхищенные комментарии.

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