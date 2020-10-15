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«Красивая семья»: Пресняков опубликовал трогательное фото с беременной Подольской
Фото: Михаил Садчиков — младший специально для «Вечерней Москвы»

«Красивая семья»: Пресняков опубликовал трогательное фото с беременной Подольской

Захар Чайченко

Звезды

Владимир Пресняков поделился в своем Instagram-аккаунте семейным фото, на котором запечатлен со своей беременной женой Натальей Подольской и младшим сыном Артемием.

В комментариях под фото пользователи отметили, что эта семья как будто «создана друг для друга».

«Вы созданы друг для друга, счастья вам и гармонии»; «Классная семейка»; «Красивая семья», — написали поклонники артистов.

Напомним, что Владимир Пресняков — младший и Наталья Подольская вместе уже 15 лет. Они поженились в 2010 году.

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беременностьВладимир ПресняковНаталья Подольская
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