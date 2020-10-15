Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Звезда «Кривого зеркала» признался, что все еще надеется стать отцом
Фото: youtube.com / Россия 1

Звезда «Кривого зеркала» признался, что все еще надеется стать отцом

Юлия Ямпольская

Звезды

Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов признался, что все еще надеется встретить женщину, которая родит ему ребенка. Об этом он рассказал в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Он также поделился, что у него был многолетний роман с танцовщицей Лолой, он помогал ей растить сына от другого мужчины. Артист заявил, что не смог смириться с характером возлюбленной и принял решение с ней расстаться.

— Меня многое не устраивало в том, как она растила ребенка. Делала из маленького мальчика гения и добилась своего. Но в определенный момент у этого гения закончились ресурсы. У ребенка должно быть детство, а у него — не было! В шесть лет он поступил в Академию искусств имени Попова на композиторское отделение. Я знал, что ни к чему хорошему это не приведет, — рассказал Морозов.

Юморист также отметил, что видел пасынка несколько лет назад, после чего сын Лолы перестал выходить на связь. Морозов признался, что помог ему с деньгами и больше не видел парня.

— Я чуть не расплакался. Он пожил у меня какое-то время, а потом сказал, что отправится куда-то в теплые края. Это такой урок всем родителям на будущее, — поделился артист.

Он также добавил, что его возлюбленная Лола пыталась приучить юмориста к дисциплине.

— Она была помешана на ЗОЖ. Она настаивала на том, чтобы я посещал спортзал, посадила меня на куриные грудки с рисом. Намучился я в спортзале ради нее, теперь я кайфую! — признался Морозов.

Ранее стало известно, что артист «Кривого зеркала» похудел на 40 килограммов. Он решился на радикальный способ: перенес операцию на желудке.

Читайте также: «Пенсионер, который хочет покоя»: Борис Моисеев рассказал о жизни после болезни

юмористдетисын
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Шубин
Иван Шубин

Фестивалю прессы быть

Олег Фочкин
Олег Фочкин

Назад в СССР: почему молодежь тоскует по эпохе застоя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Все мнения
О проекте