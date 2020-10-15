Звезда «Кривого зеркала» признался, что все еще надеется стать отцом

Фото: youtube.com / Россия 1

Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов признался, что все еще надеется встретить женщину, которая родит ему ребенка. Об этом он рассказал в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Он также поделился, что у него был многолетний роман с танцовщицей Лолой, он помогал ей растить сына от другого мужчины. Артист заявил, что не смог смириться с характером возлюбленной и принял решение с ней расстаться.

— Меня многое не устраивало в том, как она растила ребенка. Делала из маленького мальчика гения и добилась своего. Но в определенный момент у этого гения закончились ресурсы. У ребенка должно быть детство, а у него — не было! В шесть лет он поступил в Академию искусств имени Попова на композиторское отделение. Я знал, что ни к чему хорошему это не приведет, — рассказал Морозов.

Юморист также отметил, что видел пасынка несколько лет назад, после чего сын Лолы перестал выходить на связь. Морозов признался, что помог ему с деньгами и больше не видел парня.

— Я чуть не расплакался. Он пожил у меня какое-то время, а потом сказал, что отправится куда-то в теплые края. Это такой урок всем родителям на будущее, — поделился артист.

Он также добавил, что его возлюбленная Лола пыталась приучить юмориста к дисциплине.

— Она была помешана на ЗОЖ. Она настаивала на том, чтобы я посещал спортзал, посадила меня на куриные грудки с рисом. Намучился я в спортзале ради нее, теперь я кайфую! — признался Морозов.

Ранее стало известно, что артист «Кривого зеркала» похудел на 40 килограммов. Он решился на радикальный способ: перенес операцию на желудке.

Читайте также: «Пенсионер, который хочет покоя»: Борис Моисеев рассказал о жизни после болезни