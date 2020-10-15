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Космонавты сообщили об обнаружении возможного места утечки воздуха на МКС
Фото: pixabay.com

Космонавты сообщили об обнаружении возможного места утечки воздуха на МКС

Ростислав Зубков

Происшествия

На Международной космической станции обнаружено возможное место утечки воздуха, передает ТАСС в четверг, 15 октября, со ссылкой на переговоры космонавтов с Центром управления полетов.

Ранее стало известно, на МКС вышла из строя российская система получения кислорода.

По информации экипажа, потенциальное место негерметичности удалось обнаружить.

— Нашли возможное место негерметичности, — заявил космонавт Анатолий Иванишин.

В ЦУП попросили по возможности заклеить место утечки скотчем.

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МКСсбойнедостаток кислорода в воздухе
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