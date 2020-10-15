Астролог рассказала, как новый этап ретроградного Меркурия повлияет на людей
Астролог Василиса Володина поделилась в своем Instagram-аккаунте информацией о том, что в период ретроградного Меркурия люди «погрузятся в период глубокого самоанализа».
— На этот раз нам предстоят 3 недели скорпионьей ретроградности, которая в идеале должна погрузить каждого в глубокий самоанализ. Пришло время осознать важные для себя вещи, которые раньше лишь ощущались, и только сейчас появляются шансы сформулировать их четко, в словах, — написала Володина.
Также астролог отметила, что в данный период появился хороший шанс понять, где были допущены ошибки и промахи за последние три месяца и как можно их исправить для того, чтобы двинуться дальше.
В заключение Василиса Володина добавила, что подобный самоанализ может быть довольно болезненным, ведь знак Скорпиона «часто выковыривает из нашего бессознательного чувство вины».
Эксперт отметила, что период ретроградного Меркурия продлится до 3 ноября.
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