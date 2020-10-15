Юморист Хрусталев объяснил, как лишение прав на полтора года превратилось в три

Фото: youtube.com / А поговорить?

Российский актер Дмитрий Хрусталев прокомментировал лишение прав на полтора года. Его заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде в апреле 2019 года. Он отказался проходить медосвидетельствование. Юморист отметил, что полтора года превратились в три, потому что он не довел процедуру до конца и потерял права.

— Я всем говорю, ребята, если вас по суду лишают прав, то надо права отнести в ГИБДД и только после этого начинаются полтора года. Я подумал, ну а чего их нести, я же не могу их показать, ну я их потерял, все, их нет. Через полтора года я пошел узнавать, как мне восстановить права, меня спросили, сдавал ли я их. Нет? Еще полтора года, — заявил Хрусталев.

По его словам, его возит друг, такси и артист не страдает от отсутствия прав.

— Мне кайфово без прав, тем самым я ограничил свое общение с товарищами в погонах, я с детства с ними не очень люблю общаться, — отметил артист.

Он опроверг информацию, что сел за руль в нетрезвом состоянии и заявил, что не пьет несколько лет. Хрусталев заявил, что алкоголь приносил ему много вреда в репутации, личной жизни и в профессии и пообещал не пить до конца жизни. По словам артиста, у сотрудников ГИБДД была акция и они останавливали многих в тот день.

Хрусталев добавил, что в той ситуации выбрал сдать права и не опознать на работу. Кроме того, ему предлагали дать взятку в этой ситуации, но он отказался. Об этом он заявил в интервью Ирине Шихман. Видео опубликовано на YouTube.

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