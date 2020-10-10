Дмитрий Хрусталев озвучит зайца из мультфильма «Ну, погоди!»

/ Фото: Александр Авилов, «Вечерняя Москва»

Заяц из мультфильма «Ну, погоди!» заговорит голосом российского актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева. Об этом сообщили в пресс-службе студии «Союзмультфильм» в субботу, 10 октября.

Уточняется, что заяц в новой версии мультсериала занимается спортом, придерживается здорового образа жизни и учится всему новому, передает ТАСС.

— Мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталева — на наш взгляд, это очень гармоничный тандем, — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!» волка будет озвучивать актер и юморист Гарик Харламов. По его словам, он с удовольствием согласился подарить свой голос известному герою советской мультипликации.

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