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Врача-косметолога в Москве приговорили к двум годам колонии за смерть пациентки
Фото: twitter.com/mfame_guru

Врача-косметолога в Москве приговорили к двум годам колонии за смерть пациентки

Виктория Родимкина

Происшествия

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии врача-косметолога Юлию Качан за смерть пациентки. Об этом рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова в четверг, 15 октября.

По ее словам, косметолога признали виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд приговорил ее к двум годам исправительной колонии общего режима, передает сообщение ТАСС.

По данным следствия, Качан не имела высшего образования и специальной лицензии для проведения косметологических услуг. Летом 2019 года у нее на приеме из-за анафилактического шока умерла пациентка. Это произошло после инъекции токсических доз лидокаина.

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