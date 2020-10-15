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Врачи заявили о крайне тяжелом состоянии бабушки нижегородского стрелка
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Врачи заявили о крайне тяжелом состоянии бабушки нижегородского стрелка

Ростислав Зубков

Общество

Состояние бабушки молодого человека, устроившего стрельбу дома и на остановке в Нижегородской области, остается крайне тяжелым. Об этом региональное министерство здравоохранения сообщило в четверг, 15 октября.

— Состояние пациентки в Борской ЦРБ, по информации администрации медучреждения, продолжает оставаться крайне тяжелой без отрицательной динамики, — заявили РИА Новости в ведомстве.

В результате происшествия также пострадали еще два человека — женщина с ранениями живота и мужчина с простреленными ногами. Их прооперировали в областной больнице имени Семашко. На данный момент состояние пациентки тяжелое, пациента — стабильное.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Данил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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