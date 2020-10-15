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Росгвардейцы нашли потерявшуюся десятилетнюю девочку в Москве
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Росгвардейцы нашли потерявшуюся десятилетнюю девочку в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, 5-я Парковая улицаКарта всех событий

Сотрудники Росгвардии в столице отыскали заблудившуюся десятилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве в четверг, 15 октября.

Росгвардейцы получили информацию, что ребенок заблудился во время уличной прогулки и не смог вернуться домой до позднего вечера.

Правоохранители нашли девочку в районе 5-й Парковой улицы. Выяснилось, что она поссорилась с подругой и убежала с детской площадки, но найти свой дом не смогла.

Сотрудники Росгвардии передали ребенка в отделение полиции, откуда ее забрала мать.

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