Зеленский озвучил второй вопрос для всеукраинского опроса

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй из пяти вопросов, на который должны будут ответить украинцы в день местных выборов 25 октября. Об этом в четверг, 15 октября, он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Политик заявил, что граждан спросят, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе.

— В воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты, — добавил Зеленский.

В среду, 14 октября, президент Украины сообщил, что первый вопрос будет касаться введения наказания для виновных в коррупции в особо крупных размерах в виде пожизненного заключения.

Напомним, парламент Украины назначил на 25 октября местные выборы. Они не будут проводиться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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