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«Демократии стало меньше»: украинцы оценили президентство Зеленского
Фото: president.gov.ua/Офис Президента Украины

«Демократии стало меньше»: украинцы оценили президентство Зеленского

Ростислав Зубков

В мире

В Сети появились данные опроса граждан Украины, которых попросили оценить политику президента Владимира Зеленского и ситуацию в стране в целом. Исследование провел Национальный демократический институт США (NDI), поддерживаемый американским правительством.

Согласно документу, содержание которого приводит RT, каждый третий гражданин Украины (35 процентов) считает, что страна идет по неправильному пути. В декабре 2019 года число респондентов, которые придерживались аналогичного мнения, не превышало 25 процентов.

— Кроме того, существует обеспокоенность по поводу отката демократии — 22 процента считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше, — говорится в опросе.

Многие граждане также пожаловались на ухудшение работы систем здравоохранения и образования с приходом Зеленского к власти. 63 процента опрошенных негативно оценили изменения в экономике государства. Помимо этого, свыше 60 процентов украинцев указали на проблемы, связанные с обстановкой на рынке труда. 72 процента посетовали на рост цен.

В целом подавляющее большинство участников опроса выразили уверенность, что Зеленский не сдерживает свои предвыборные обещания.

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УкраинаВладимир Зеленскийпрезидент
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