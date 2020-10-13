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Зеленский задаст украинцам «пять важных вопросов» на местных выборах
Фото: president.gov.ua / Офис президента Украины

Зеленский задаст украинцам «пять важных вопросов» на местных выборах

Ростислав Зубков

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан проголосовать на местных выборах 25 октября, а также анонсировал «пять важных вопросов». Об этом он сказал в обращении, которое показал канал «Украина 24».

В ходе своего заявления политик сообщил, что парламент готовится закрепить на уровне закона «демоверсию народовластия», которая, по словам Зеленского, легла в основу его предвыборной программы. При этом крайне важно, чтобы украинцы поделились своим мнением об этих преобразованиях.

— На избирательном участке 25 октября я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали, — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, парламент Украины назначил на 25 октября местные выборы. Они не будут проводиться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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