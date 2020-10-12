Откажется ли Зеленский от Украины из-за войны в Донбассе

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов подать в отставку, если не сможет положить конец войне в Донбассе. Об этом он заявил в интервью BBC. Действительно ли украинский лидер готов покинуть свой пост, «Вечерняя Москва» спросила у политологов.

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин считает, что слова президента Украины рассчитаны на внутреннего потребителя.

— Слова Зеленского об уходе с поста президента — обычное заявление, рассчитанное на публику. У нас в России обещали на рельсы лечь, если уровень жизни населения упадет, но на рельсы никто так и не лег. А там Зеленский пообещал уйти, если ему не удастся закончить войну. А он ее не закончит: он будет продолжать делать то, что и делал раньше, — сказал эксперт.

Окончание войны зависит не от одного украинского лидера, уверен Шишкин.

— Не Зеленский хозяин Украины. Быть войне в Донбассе или не быть, идти на переговоры или не идти, выполнять Минские соглашения или нет — все это решают гораздо более высокопоставленные, чем господин Зеленский, товарищи, и все указания ему передаются через посольство США. Зеленский — всего лишь вице-президент: он может делать любые красивые заявления и ничего при этом не решать, — добавил он.

Аналитик Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития Виктория Иванченко тоже считает, что слова президента Украины — пиар-ход.

— Обещание Зеленского выглядит, скорее, как очередной политический и риторический ход. Большинство понимает, что ситуация в Донбассе сейчас тупиковая. Хотя исключать того, что Зеленский просто устал или иные политические фигуры заинтересованы в смене декораций, тоже не стоит, — говорит она.

При этом Иванченко отметила, что с приходом Зеленского определенный прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе наметился. Смягчилась общая атмосфера и состоялся обмен военнопленными. С другой стороны, несмотря на обновление политической элиты, снижение давления со стороны оппозиции и помощь МВФ, личный авторитет Зеленского падает, заметила эксперт.

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