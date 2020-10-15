Хромченко объяснила, какая одежда поможет женщине завладеть мужским вниманием

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ведущая Эвелина Хромченко во время телепередачи «Модный приговор» рассказала женщинам, как нужно одеваться, для того чтобы не остаться без внимания мужской половины.

Во-первых, ведущая сказала, что про унылые джинсы, подчеркивающие недостатки фигуры, нужно забыть. Также стилист отметила, что вместо них гораздо лучше будут смотреться платья или брючные костюмы с жакетами. По мнению Хромченко, данные варианты можно назвать хорошими, потому что они визуально вытягивают силуэт, делая его стройнее, а также позволяют отказаться от дополнительных деталей гардероба, при подборе которых возможны нелепые стилистические ошибки.

Во-вторых, если женщина хочет обратить на себя внимание мужчин, в ее макияже и гардеробе обязательно должен присутствовать красный цвет.

— Если я хочу хорошо выглядеть, чтобы меня заметили, я использую ярко-красную губную помаду, — сообщила она.

В заключение Хромченко сказала, что женщина, которая нарядилась в красное платье, точно не хочет остаться незамеченной и уверенно рассчитывает на приключения. Помимо этого, Эвелина подчеркнула, что сценарий с красным платьем более захватывающий, чем сценарий с супероблегающими джинсами, передает портал «Телепрограмма».

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