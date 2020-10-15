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Хромченко объяснила, какая одежда поможет женщине завладеть мужским вниманием
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Хромченко объяснила, какая одежда поможет женщине завладеть мужским вниманием

Захар Чайченко

Звезды

Ведущая Эвелина Хромченко во время телепередачи «Модный приговор» рассказала женщинам, как нужно одеваться, для того чтобы не остаться без внимания мужской половины.

Во-первых, ведущая сказала, что про унылые джинсы, подчеркивающие недостатки фигуры, нужно забыть. Также стилист отметила, что вместо них гораздо лучше будут смотреться платья или брючные костюмы с жакетами. По мнению Хромченко, данные варианты можно назвать хорошими, потому что они визуально вытягивают силуэт, делая его стройнее, а также позволяют отказаться от дополнительных деталей гардероба, при подборе которых возможны нелепые стилистические ошибки.

Во-вторых, если женщина хочет обратить на себя внимание мужчин, в ее макияже и гардеробе обязательно должен присутствовать красный цвет.

— Если я хочу хорошо выглядеть, чтобы меня заметили, я использую ярко-красную губную помаду, — сообщила она.

В заключение Хромченко сказала, что женщина, которая нарядилась в красное платье, точно не хочет остаться незамеченной и уверенно рассчитывает на приключения. Помимо этого, Эвелина подчеркнула, что сценарий с красным платьем более захватывающий, чем сценарий с супероблегающими джинсами, передает портал «Телепрограмма».

Читайте также: Эвелина Хромченко назвала актуальную модель брюк в этом сезоне

модные трендыстиль одежды«Модный приговор»
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