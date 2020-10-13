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Эвелина Хромченко назвала актуальную модель брюк в этом сезоне
/ Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Эвелина Хромченко назвала актуальную модель брюк в этом сезоне

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Эвелина Хромченко рассказала, что укороченные брюки актуальны в этом сезоне. Она также отметила, что этот вид одежды открывает лодыжки, что делает образ современнее. Этим журналистка поделилась в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

По словам Хромченко, пышным девушкам необходимо включить в свой гардероб укороченные брюки. Модный эксперт уточнила, что длинная модель брюк не будет смотреться на полных особах выигрышно.

— Если ей удлинять все это, то представьте себе: при костюме-тройке и очень взрослой комплекции вашей жены, если мы не поставим вот эту легонькую точку, не покажем девичью щиколотку, то мы сделаем ее тяжелой. Потому что начнут играть другие детали громче, чем сейчас играет ее щиколотка. Ни в коем случае нельзя это закрывать! — объяснила телеведущая.

Ранее Эвелина Хромченко назвала модные этой осенью сумки. По ее словам, одними из трендовых аксессуаров станут сумки-игрушки. Стилист объяснила это тем, что «взрослые девочки тоже хотят развлекаться».

Читайте также: Эвелина Хромченко назвала элементы одежды, которые помогут омолодить образ

модастиль«Модный приговор»
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