Конструкции моста будущего МЦД-4 установили через Москву-реку

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

В столице в районе центра «Москва-Сити» установлены конструкции нового моста будущего четвертого Московского центрального диаметра (МДЦ) «Апрелевка — Железнодорожная». Об этом сообщается на сайте РЖД в четверг, 15 октября.

Новый мост расположится рядом с Дорогомиловским железнодорожным мостом, по которому ездят «Ласточки» МЦК.

В пресс-службе РЖД уточнили, что продолжением моста станет самая длинная в столице эстакада. Ее протяженность составит 2 километра. Она будет пересекать Московское центральное кольцо, Смоленское направление и Шмитовский путепровод.

На эстакаде организуют остановочный пункт Камушки, который будет состоять из двух платформ и двух вестибюлей. Он будет связан со станцией МЦК «Деловой центр» и станцией Тестовская МЦД-1, добавили на сайте.

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