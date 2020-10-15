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Пять путепроводов через железную дорогу будет построено на Юго-Восточной хорде
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пять путепроводов через железную дорогу будет построено на Юго-Восточной хорде

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект (дублёр)Карта всех событий

В Москве через железнодорожные пути в рамках строительства Юго-Восточной хорды будет возведено пять путепроводов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 15 октября.

По его словам, на данный момент специалисты уже начали строить один путепровод — над путями Курского направления МЖД, по четырем пока ведутся проектно-изыскательские работы.

— Мы продолжаем разработку градостроительной документации и проектирование путепроводов через железнодорожные пути для обеспечения поперечных связей между районами и вылетными магистралями, — сказал Рафик Загрутдинов.

Строящийся путепровод пересечет Волгоградский проспект и Люблинскую улицу. Его протяженность составит 1,5 километра.

Также путепровод будет возведен вдоль улицы Каспийской от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД над путями Курского направления МЖД.

Два путепровода расположатся на участке Павелецкого направления МЖД до МКАД. Кроме того, над путями Курского направления МЖД на участке от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет построен еще один путепровод, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

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Юго-Восточная хордастроительствоРафик Загрутдинов
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