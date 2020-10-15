Столичному порталу «Наш город» исполнилось девять лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что порталу «Наш город» исполнилось девять лет.

Глава города уточнил, что портал нужен для обратной связи с москвичами.

— Этот ресурс помогает сообщать о локальных задачах в городе: где нужен ремонт, где объект городской инфраструктуры пришел в негодность и требует замены и тд. Москвичи помогают контролировать качество благоустройства, работу торговли и транспорта, следят за сроками исполнения, — написал столичный мэр.

Он добавил, что это позволило изменить систему управления городским хозяйством. За время работы портала регистрацию прошли более 1,6 миллиона пользователей. За девять лет было решено свыше 4 миллионов вопросов.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко сообщил, что портал «Наш город» постоянно добавляет новые темы для горожан.

— При открытии портала в 2011 году для комментариев была открыта только одна тема, связанная с благоустройством дворовых территорий, сейчас для пользователей доступно более 200 тем, — рассказал Александр Пищелко.

В 2020 году для регистрации больше не требуется отдельная регистрация, теперь достаточно авторизоваться с помощью единой учетной записи mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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