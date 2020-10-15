«Я видел призрака»: Алексей Чумаков рассказал о вере в паранормальные явления

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Артист и писатель Алексей Чумаков заявил, что в его жизни случались мистические случаи, он верит в потусторонние силы. В частности, в Самарканде он жил в доме, построенном на кладбище.

— Там было несколько домов и там творилась абсолютная чертовщина, в это нельзя не верить, это есть. Гарик Мартиросян, мой друг, абсолютный атеист и не мистик, засмеет меня, а я сталкивался с чем-то, что позволило мне понять, что есть нечто большее, — заявил Чумаков.

По его словам, пока он жил в том доме, присутствие потустороннего стало практически нормой.

— Был полтергейст, душили во снах, за нами ходили по пятам, были плачи и разговоры. Дом стоял почти в лесополосе. Это были не галлюцинации, это многие видели, мы иногда так развлекались с гостями. Потом в финале я уже увидел призрака, — отметил Чумаков.

При этом он подчеркнул, что интервью певицы Кати Лель о похищении НЛО кажется ему странным, но с паранормальными явлениями он сталкивался не один на один, а в компании с другими людьми. Он жил в этом доме 4,5 года, но решил переехать, когда жизнь там стала невыносимой.

Интервью опубликовано на YouTube.

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