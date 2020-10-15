Амстердам оценил односторонний отказ Москвы от консультаций по MH17

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Амстердам выразил сожаление в связи с решением Москвы не принимать участие в трехсторонних консультациях по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.

— Российская Федерация сообщила нам, что в одностороннем порядке решила прекратить переговоры по рейсу MH17. Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России, — приводит РИА Новости слова главы МИД.

Он добавил, что особенно больно от этого решения родным людей, погибших при тех трагических обстоятельствах.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что не считает возможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по данному ЧП. Вместе с тем выражалась готовность работать с голландскими компетентными органами.

СПРАВКА «ВМ»

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.

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