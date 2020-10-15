Двое рабочих погибли на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, 5-й квартал Капотни Карта всех событий
Прокуратура Москвы начала проверку после гибели двух рабочих при проведении отделочных работ жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел 15 октября в пятом квартале Капотни. В результате обрушения строительной люльки двое мужчин упали с высоты и погибли.
На месте находится первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора Александр Орлов. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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