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Двое рабочих погибли на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Двое рабочих погибли на юго-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, 5-й квартал Капотни Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку после гибели двух рабочих при проведении отделочных работ жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 15 октября в пятом квартале Капотни. В результате обрушения строительной люльки двое мужчин упали с высоты и погибли.

На месте находится первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора Александр Орлов. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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