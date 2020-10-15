СМИ: Эдвард Сноуден может на неопределенный срок остаться в России

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Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, вероятно, на неопределенный срок останется в России. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

Уточняется, что в случае победы кандидата от демократической партии, ситуация для Сноудена не улучшится.

— Ведь именно при демократе Обаме началась вся эта эпопея с бегством Сноудена и предоставлением ему убежища в России. И вряд ли вице-президент при администрации Обамы Байден в случае прихода в Белый дом изменит свое отношение к Сноудену, — рассказал источник.

Он добавил, что нынешний американский президент Дональд Трамп, вероятно, «решил не углубляться в эту тему». Он дал понять, что не собирается радикализировать ситуацию. Источник назвал лучшее решение для Трампа в истории со Сноуденом — «лучше сохранять статус-кво».

Ранее Трамп заявлял, что серьезно изучит возможность помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

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