Магазины Москвы оштрафовали на 13,1 миллиона рублей за нарушение правил продажи сигарет

Курение запрещено / Фото: Анна Быкова

Столичные магазины оштрафовали на более 13 миллионов рублей за нарушение правил продажи табачной продукции. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты проверили 350 объектов розничной торговли. Нарушения обнаружили в 51 из них. Табачная продукция в количестве 4650 пачек на сумму более 335 тысяч рублей арестована.

Кроме того, в 198 магазинах была установлена незаконная продажа некурительной никотинсодержащей продукции. За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 571лицо. Общая сумма штрафов составила 13 186 000 рублей.

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