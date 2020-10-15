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Магазины Москвы оштрафовали на 13,1 миллиона рублей за нарушение правил продажи сигарет
Курение запрещено / Фото: Анна Быкова

Магазины Москвы оштрафовали на 13,1 миллиона рублей за нарушение правил продажи сигарет

Кирилл Николаев

Город

Столичные магазины оштрафовали на более 13 миллионов рублей за нарушение правил продажи табачной продукции. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты проверили 350 объектов розничной торговли. Нарушения обнаружили в 51 из них. Табачная продукция в количестве 4650 пачек на сумму более 335 тысяч рублей арестована.

Кроме того, в 198 магазинах была установлена незаконная продажа некурительной никотинсодержащей продукции. За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 571лицо. Общая сумма штрафов составила 13 186 000 рублей.

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