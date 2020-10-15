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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ветра
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ветра

Вероника Кузьминова

Город

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ветра, который может усилиться до 17 метров в секунду. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 15 октября.

Сотрудники служб готовы оперативно выехать в случаях падения деревьев, обрыва линий ЛЭП, срыва кровли зданий или дорожных знаков.

— Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 21:00 ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Снабжающие электричеством организации получили указание подготовить все источники аварийного питания. В городе также приняли меры по защите шатких конструкций от разрушения.

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Петр Бирюковсильный ветерМосква
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