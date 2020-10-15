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Чумаков рассказал о «перманентном кризисе» в браке с певицей Ковальчук
Фото: youtube.com/Super

Чумаков рассказал о «перманентном кризисе» в браке с певицей Ковальчук

Виктория Федотова

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Артист Алексей Чумаков заявил, что находится в постоянном кризисе со своей женой, певицей Юлией Ковальчук. Пара поженилась в 2013 году и воспитывает дочь.

— Мне кажется, что кризис — это перманентная штука. Мы ни разу не расходились. Два человека с двумя мирами, мы все всегда идем навстречу друг к другу до тех пор, пока хотим. Как только мы не хотим — мы не идем. Никто ни в чем никому не обязан. Любовь — это необходимость. Кризис у нас не заканчивается в хорошем смысле, — отметил Чумаков.

Он сравнил человека со всадником, который сидит на коне, олицетворяющем жизнь. Кризис выступает кнутом, чтобы человек мог двигаться в ту сторону, куда ему необходимо.

Чумаков считает, что задача человека расти над собой, чтобы вести свою жизнь в нужном направлении.

Артист также прокомментировал слитые в Сети интимные фото. Неизвестные опубликовали снимки обнаженной пары, которые разошлись по интернету, но Чумаков заявил, что есть программы, стирающие одежду на фото.

Интервью опубликовано на YouTube.

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семейная парасоцсетиАлексей Чумаков
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