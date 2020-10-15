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Движение перекрыто на Спартаковской улице из-за подозрительного предмета
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение перекрыто на Спартаковской улице из-за подозрительного предмета

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
Спартаковская улицаКарта всех событий

Движение перекрыто на Спартаковской улице между площадью Разгуляй и Елоховской площадью. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Как сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе МВД России по Москве, на Спартаковской улице при проведении работ обнаружили цилиндрический предмет со следами коррозии. По данному факту проводится проверка.

В связи с перекрытием движения маршруты автобусов № м3, 40 и электробуса № Т25 временно изменены. Москвичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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движение ограниченоМоскваавтобус
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