«Удобно и информативно»: родители дошкольников оценили мобильное приложение «Дневник МЭШ»

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Новые функции мобильного приложения «Дневник МЭШ» хорошо зарекомендовали себя. Теперь родители детей дошкольного возраста могут просматривать типовой распорядок дня, меню на две недели вперед, а также информировать учреждение об отсутствии ребенка в конкретный день недели. Своими впечатлениями от обновлений они поделились с «Вечерней Москвой».

В обновленном мобильном приложении «Дневник МЭШ» информация в разделе «Расписание» включает в себя типичный распорядок дня в детском саду: сон, питание, занятия, отдых, игры и прогулки. Расписание составлено на 12 часов, которые обычно ребенок проводит в дошкольной группе. Сведения о посещаемости и питании расположены в разделе «Ученик».

— Очень удобное приложение, можно всегда получить актуальную информацию о пребывании ребенка в детском саду. Благодаря новым разделам мы как родители понимаем, какое будет меню на завтрак, обед, полдник и многое другое, включая состав, содержание полезных веществ и калорийность блюд, — рассказывает Татьяна Вивчарик, ее сын ходит в дошкольную группу школы № 2005.

Для Веры Борисовой, мамы дошкольника из школы № 1179, важно знать, как питается ребенок, получает ли он все необходимое для развития: «Я привыкла, заходя в детский сад, внимательно изучать меню, а потом согласовывать с тем, что буду готовить дома. С появлением новых функций в электронном дневнике я могу просматривать меню дистанционно, используя смартфон, и заранее планировать домашние ужины. Все сделано удобно и информативно».

В разделе «Ученик» есть функция «Уведомить об отсутствии», при помощи которой родители могут в режиме онлайн информировать образовательное учреждение об отсутствии ребенка в тот или иной день.

— Функция информирования об отсутствии ребенка очень понравилась, стало намного удобнее сообщать в детский сад о пропусках, никаких сложностей не вызывает, — отмечает Руслан Наумов, его ребенок посещает дошкольную группу школы № 1179.

Напомним, что мобильное приложение «Дневник МЭШ» — сервис масштабного проекта «Московская электронная школа». С помощью приложения «Дневник МЭШ», который подключен к подсистеме «Проход и питание», можно контролировать посещаемость занятий ребенка в школе и дошкольных группах, оповещать о его отсутствии. Кроме того, для родителей школьников в режиме онлайн доступна информация о времени занятий и отдыха, расписании уроков, данные об успеваемости, домашних заданиях и многое другое. Есть возможность пополнять лицевой счет ребенка и следить за его покупками в буфете.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Оно доступно только зарегистрированным пользователям портала mos.ru. Для авторизации в нем достаточно ввести данные учетной записи mos.ru или авторизоваться по номеру телефона.

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