«Удобно и информативно»: родители дошкольников оценили мобильное приложение «Дневник МЭШ»
Новые функции мобильного приложения «Дневник МЭШ» хорошо зарекомендовали себя. Теперь родители детей дошкольного возраста могут просматривать типовой распорядок дня, меню на две недели вперед, а также информировать учреждение об отсутствии ребенка в конкретный день недели. Своими впечатлениями от обновлений они поделились с «Вечерней Москвой».
В обновленном мобильном приложении «Дневник МЭШ» информация в разделе «Расписание» включает в себя типичный распорядок дня в детском саду: сон, питание, занятия, отдых, игры и прогулки. Расписание составлено на 12 часов, которые обычно ребенок проводит в дошкольной группе. Сведения о посещаемости и питании расположены в разделе «Ученик».
— Очень удобное приложение, можно всегда получить актуальную информацию о пребывании ребенка в детском саду. Благодаря новым разделам мы как родители понимаем, какое будет меню на завтрак, обед, полдник и многое другое, включая состав, содержание полезных веществ и калорийность блюд, — рассказывает Татьяна Вивчарик, ее сын ходит в дошкольную группу школы № 2005.
Для Веры Борисовой, мамы дошкольника из школы № 1179, важно знать, как питается ребенок, получает ли он все необходимое для развития: «Я привыкла, заходя в детский сад, внимательно изучать меню, а потом согласовывать с тем, что буду готовить дома. С появлением новых функций в электронном дневнике я могу просматривать меню дистанционно, используя смартфон, и заранее планировать домашние ужины. Все сделано удобно и информативно».
В разделе «Ученик» есть функция «Уведомить об отсутствии», при помощи которой родители могут в режиме онлайн информировать образовательное учреждение об отсутствии ребенка в тот или иной день.
— Функция информирования об отсутствии ребенка очень понравилась, стало намного удобнее сообщать в детский сад о пропусках, никаких сложностей не вызывает, — отмечает Руслан Наумов, его ребенок посещает дошкольную группу школы № 1179.
Напомним, что мобильное приложение «Дневник МЭШ» — сервис масштабного проекта «Московская электронная школа». С помощью приложения «Дневник МЭШ», который подключен к подсистеме «Проход и питание», можно контролировать посещаемость занятий ребенка в школе и дошкольных группах, оповещать о его отсутствии. Кроме того, для родителей школьников в режиме онлайн доступна информация о времени занятий и отдыха, расписании уроков, данные об успеваемости, домашних заданиях и многое другое. Есть возможность пополнять лицевой счет ребенка и следить за его покупками в буфете.
Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Оно доступно только зарегистрированным пользователям портала mos.ru. Для авторизации в нем достаточно ввести данные учетной записи mos.ru или авторизоваться по номеру телефона.
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