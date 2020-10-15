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Психолог назвал пользу грубых контактных игр между детьми и родителями
Фото: pexels.com / Elly Fairytale

Психолог назвал пользу грубых контактных игр между детьми и родителями

Виктория Федотова

Дети

Психолог и нутрициолог Андрей Беловешкин заявил, что грубые игры без правил между детьми и родителями идут на пользу первым. Он отметил, что грубые контактные игры для его старшего сына – неиссякаемый источник удовольствия.

— Исследования показывают, что пик потребности в таких играх максимальный в 4-6 лет и они могут занимать до 10 процентов всего времени, проводимого с родителями. Драться с детьми, бороться с ними, подкидывать их и швырять в стороны со стороны выглядит агрессивно. Многие родители избегают таких игр и запрещают их своим детям, не говоря уже про сады и школы. И это большая ошибка, — считает эксперт.

По его словам, грубые контактные игры без правил — это важнейший элемент здорового развития детей, они испытывают потребность в таких играх. Они помогают детям контролировать свою агрессию.

— В дошкольном возрасте идет активный рост префронтальной коры и такие игры помогают развить самоконтроль, регуляцию эмоций и понимание чувств других. Доминируя, отцы подталкивают детей превосходить их границы и придумывать новые способы победить силой или умом, — подчеркнул Беловешкин в своем посте в Facebook.

Он добавил, что такие игры помогают детям легче справляться с поражениями и регулировать негативные эмоции и снижают риск травматизма. Желание детей играть грубо, нападать и задирать родителей — это не их плохой характер, а врожденная потребность. Беловешекин подчеркнул, что дефицит таких игр делает детей более агрессивными и снижает их самоконтроль и регуляцию эмоций.

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